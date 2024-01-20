Глава Wildberries впервые прокомментировала крупный пожар на складе

«Большое спасибо всем за слова поддержки. Самое главное, что все живы. Для меня и для всей компании это огромное испытание. Сейчас мы работаем круглосуточно над тем, чтобы как можно скорее восстановить всю нашу логистику и выполнить все обязательства», — сказала Бакальчук в telegram-канале «WB Партнеры».