Посол РФ в Дании заявил о нежелании датских компаний покидать Россию

Посол РФ в Дании заявил, что датские компании не желают покидать Россию
Датские компании не намерены сворачивать работу в России, невзирая на западные санкции и давление Копенгагена. Об этом заявил посол РФ в Дании Владимир Барбин, сообщает РИА Новости.
Посол отметил, что датские компании, продолжающие работу в РФ, не помышляют об уходе.
«Наш рынок рассматривается ими как перспективный и прибыльный», — сказал дипломат.
По его словам, власти Дании пытаются заставить компании уйти с российского рынка. В частности, именно для этого местное правительство инициировало прекращение с 1 января 2024 года соглашения об избежании двойного налогообложения.
Ранее Барбин рассказал, что грозит Дании за возможное блокирование российских танкеров в проливах.
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