Поставки нефти из России в Китай в 2023 году выросли на 24%

Россия экспортировала в Китай в прошлом году 107 млн тонн нефти, что на 24% больше, чем в 2022 году. Это позволило РФ стать крупнейшим поставщиком нефти в КНР, следует из данных, опубликованных Главным таможенным управлением Китая.