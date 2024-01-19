Qiwi завершает корпоративную реструктуризацию

Qiwi завершает реструктуризацию бизнеса - группа продает российские активы гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited, принадлежащей текущему CEO Qiwi Андрею Протопопову , сообщили ТАСС в пресс-службе группы. После завершения сделки, цена которой составляет 23,75 млрд рублей, Qiwi Plc (объединяет международные активы Qiwi) планирует обратный выкуп американских депозитарных акций с биржи Nasdaq и Мосбиржи .

Сделка уже одобрена российскими регулирующими органами и советом директоров Qiwi Plc. После закрытия сделки Андрей Протопопов продолжит руководить бизнесом АО "Киви" (объединяет российские активы), но покинет руководящие посты в QIWI Plc. Позицию CEO в QIWI Plc займет Алексей Мащенков, который сейчас является финансовым директором.