В Fesco заявили о штатной работе морских сервисов компании через Суэцкий канал

Морские сервисы Fesco, маршрут которых пролегает через Суэцкий канал, продолжают работать в штатном режиме - без изменений маршрутов следования. Суда следуют с обеспечением всех требований безопасности мореплавания. Об этом сообщил журналистам председатель совета директоров Fesco Андрей Северилов в кулуарах выставки-форума "Россия" на ВДНХ.