В Wildberries рассказали, что будет со сгоревшим складом в Шушарах

Компания Wildberries анонсировала реконструкцию сгоревшего склада в Шушарах (Санкт-Петербург) для полного восстановления логистики в регионе, заявили NEWS.ru в пресс-службе WB. Представители организации добавили, что сейчас компания оценивает необходимый объем инвестиций.

© EPA/ТАСС

«В будущем это позволит полностью восстановить логистическую инфраструктуру в регионе, вернуться к привычным объемам и снизить нагрузку на другие склады и сортировочные центры. В настоящий момент план находится на начальном этапе разработки, в частности оценивается необходимый объем инвестиций. Детали будут раскрыты позднее», — отметили в пресс-службе WB.

Крупный пожар случился на складе онлайн-ретейлера Wildberries в Шушарах на прошлой неделе. В момент возгорания в здании находилось около 1200 человек, официально о пострадавших не сообщалось. Горящий склад сняли на видео пассажиры самолета, летевшего в Петербург. Уточнялось, что склад выгорел полностью менее чем за два часа. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.