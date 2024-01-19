В РЖД назвали сроки запуска беспилотных поездов на МЦК
Российские железные дороги намерены запустить полностью беспилотный поезд в 2026 году, а летом этого года будет запущен частично беспилотный поезд. Такие планы озвучил глава холдинга Олег Белозеров, пишет ТАСС.
По словам Белозерова, летом на МКЦ появится поезд с беспилотным вождением на уровне 3 «А».
«Следующий этап - полностью беспилотный поезд мы планируем запустить в 2026 году», - рассказал глава РЖД на пленарной дискуссии «Транспортная система будущего в интересах пассажира» в рамках выставки «Россия» на ВДНХ.
Сдвиг сроков Олег Белозеров объяснил тем, что беспилотный поезд разрабатывается на платформе «полностью замещенного» «Финиста».
««Финист» - полностью замещенный электропоезд сейчас появился и мы сейчас на него навешиваем необходимое оборудование, которое у нас уже разработано», - пояснил он.
Ранее компания РЖД задумалась о запуске на вокзалах роботов-носильщиков, которые смогут перевозить багаж весом до 30 килограммов, а стоимость такой услуги будет меньше, чем помощь традиционного носильщика. Протестировать новинку в РЖД намерены на вокзалах Московской и Северо-Западной региональных дирекций. Для этих целей планируется приобрести 50 роботов-носильщиков. При этом в компании пока не смогли назвать сроки их появления на вокзалах.