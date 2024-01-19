В РЖД назвали сроки запуска беспилотных поездов на МЦК

Российские железные дороги намерены запустить полностью беспилотный поезд в 2026 году, а летом этого года будет запущен частично беспилотный поезд. Такие планы озвучил глава холдинга Олег Белозеров , пишет ТАСС.

««Финист» - полностью замещенный электропоезд сейчас появился и мы сейчас на него навешиваем необходимое оборудование, которое у нас уже разработано», - пояснил он.

Ранее компания РЖД задумалась о запуске на вокзалах роботов-носильщиков, которые смогут перевозить багаж весом до 30 килограммов, а стоимость такой услуги будет меньше, чем помощь традиционного носильщика. Протестировать новинку в РЖД намерены на вокзалах Московской и Северо-Западной региональных дирекций. Для этих целей планируется приобрести 50 роботов-носильщиков. При этом в компании пока не смогли назвать сроки их появления на вокзалах.