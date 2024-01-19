АвтоВАЗ повысил зарплаты сотрудникам раньше запланированного

АвтоВАЗ повысил зарплаты сотрудникам раньше срока
АвтоВАЗ сообщил об опережающей индексации заработной платы сотрудников компании. Дата индексации была смещена с 1 июля на 1 февраля 2024 года, тарифные ставки и оклады вырастут на 9%.
Вопрос обсуждался на встрече Максима Соколова, главы АвтоВАЗа, с председателем профсоюза компании Сергеем Зайцевым. Также был отмечен существенный рост заработной платы на предприятии: за прошлый год средняя начисленная зарплата по всему персоналу выросла на 40,5% - до 71 715 рублей (51 047 рублей в 2022 году), а по основным рабочим на 57,1% - до 74 435 рублей (47 376 рублей в 2022 году).
Продолжается активная кампания по привлечению новых специалистов на АвтоВАЗ, начатая в 2023 году.
"По итогам прошлого года коллектив предприятия увеличился более чем на 2600 человек. Основными источниками комплектования остается г. о. Тольятти и Самарская область - в общем объеме привлеченных кадров домашний для завода регион занимает около 90%", - говорится в сообщении АвтоВАЗа (имеется в распоряжении "РГ").
"Мы продолжим выполнять свои социальные обязательства перед коллективом и поддерживать покупательную способность заработных плат на максимально возможном для Компании уровне. Уверен, что эти меры помогут нам выполнить амбициозные задачи 2024 года по запуску новых моделей и выпуску до 500 тысяч автомобилей", - заявил Максим Соколов, который ранее допустил корректировку в меньшую сторону достижения полумиллионной планки по выпуску автомобилей Lada и моделей под новым брендом.