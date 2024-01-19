Суд в Петербурге вынес решение по правам «Балтики» на бренд Carlsberg
Арбитражным судом Санкт-Петербурга и Ленинградской области были введены обеспечительные меры по иску «Балтики» к Carlsberg. Речь идет о запрете для Роспатента на прекращение прав на использование марок Carlsberg и Grimbergen, передает ТАСС.
Это касается возможного дальнейшего решения владельцев бренда – датской Carlsberg Breweries A/S – обратиться по данному вопросу. Меры были приняты судом после рассмотрения соответствующего заявления со стороны «Балтики». В постановлении суда говорится, что их ввели в рамках процесса о признании недействительным одностороннего отказа Carlsberg от лицензионного соглашения с российской компанией на использование брендов.
Суд постановил запретить Федеральной службе по интеллектуальной собственности осуществлять государственную регистрацию прекращения зарегистрированных прав использования товарных знаков по лицензионным (сублицензионным) договорам от 2013 и 2018 годов.
Датская компания может в течение четырех недель подать апелляционную жалобу в вышестоящую судебную инстанцию на решение российского арбитража.
Ранее «Известия» сообщили, что в Госдуме выступили за включение определенного пива и пивных напитков в перечень запрещенных к импорту товаров. Речь идет о продукции, изготовленной в недружественных государствах.