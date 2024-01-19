Названы самые дорогие покупки в России в 2023 году

В список самых дорогих покупок в России за прошлый год вошли помидоры на 626 млн рублей, рубленая свинина на 7,8 млн рублей и японская ваза за 7,4 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные исследования «Контур.Маркета», эксперты которых проанализировали более 3 млн чеков со всей России.

Из выборки исключили чеки компаний, у которых среди видов деятельности есть оптовая торговля. В подборке все продажи сделаны организациями и предпринимателями, которые занимаются реализацией товара в розницу.

На первом месте среди самых крупных чеков за 2023 год оказалась сделка индивидуального предпринимателя из Приморского края. В январе он продал 4,6 тонны томатов на сумму в 626,4 млн рублей. Также в топе оказались грудинка на 32,8 млн рублей, говядина без кости на 13,2 млн рублей, а также колбаса «Докторская» на 9,9 млн рублей.

Пятое место рейтинга занял предприниматель из Ростовской области, который одним чеком продал рубленую свинину на 7,8 млн рублей. На шестом месте оказалась японская ваза и несколько резных фигурок, за которые покупатель отдал 7,4 млн рублей. Последующие места в первой десятке заняли антикварный сервиз за 4,8 млн рублей, пирожные на 4,5 млн рублей, вино на 4,3 млн рублей, а также свинина на такую же сумму.