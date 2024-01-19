Российские производители курицы и яиц попросили о помощи

Для наращивания производства куриного мяса и яиц российским птицеводам необходима помощь и поддержка государства, без нее стимулировать инвестиции не получится. Об этом говорится в обращении отраслевой ассоциации Росптицесоюз (объединяет более 250 организаций) в адрес Минсельхоза, на которое ссылаются «Ведомости».

Производители просят включить строительство, реконструкцию и модернизацию птицефабрик в программу возмещения части прямых понесенных затрат, предоставить субсидии на создание инфраструктурных объектов, в том числе на газификацию, электроснабжение, водоснабжение и очистку воды, коммуникации и дороги.

В письме указано, что для развития отрасли компаниям необходимо в 2,5 раза поднять лимит на привлечение краткосрочных льготных кредитов (с 600 миллионов рублей до 1,5 миллиарда), выделить такие лимиты в отдельное направление и отдавать землю под строительство птичников в приоритетном порядке.

Представитель Минсельхоза подтвердил получение обращения, но отметил, что ведомство уже поддерживает птицеводов. Общий объем господдержки сельского хозяйства по основным отраслевым программам в 2024 году составит 558,6 миллиарда рублей.

Отдельно производители просят законодательно ограничить торговую наценку на яйца, чтобы та не превышала 5-10 процентов, а также запретить взимать бонусы по социально значимым продуктам и обязать торговые сети заключать долгосрочные контракты на поставку. В совокупности такие торговые отношения должны занимать не менее 75 процентов рынка.

Директор по стратегическому развитию Института развития предпринимательства и экономики Артур Гафаров полагает, что при искусственном ограничении наценки ретейлеры начнут добирать прибыль за счет роста цен на другие товары.