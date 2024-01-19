Еврокомиссия намерена запретить Amazon приобретение iRobot

Европейская комиссия стремится заблокировать сделку на сумму $1,7 млрд по приобретению компанией Amazon компании по производству техники iRobot, являющейся одним из мировых лидеров на рынке роботов-пылесосов. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их данным, 18 января прошли переговоры между ЕК и Amazon, в ходе которых европейские чиновники сообщили представителям компании, что ЕС, скорее всего, не одобрит сделку.

Решение о запрете сделки будет принято, если его одобрят все 27 комиссаров в составе Еврокомиссии, у них есть время до 14 февраля. Скорее всего, вердикт не будет отличаться от запретительной рекомендации замглавы ЕК, еврокомиссара по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер, отмечает издание.

В июне 2023 года соглашение о покупке iRobot компанией Amazon было одобрено антимонопольными органами Великобритании. Источники уточнили, что Федеральная торговая комиссия США в данный момент изучает детали сделки.