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В офисе Wildberries в Москве завершили проверку

Представители правоохранительных органов завершили проверку московского офиса Wildberries в связи с пожаром на складе в Шушарах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу маркетплейса.

В офисе Wildberries в Москве завершили проверку
© ТАСС

В Wildberries отметили, что правоохранители покинули офис, но работа по установлению причин пожара продолжается.

«Мы оказываем все необходимое содействие», — добавили в маркетплейсе.

Также там указали, что на момент проверки компания продолжала работу в штатном режиме. Также никаких изменений не было в деятельности складов и сортировочных центров.

Напомним, что 13 января загорелся склад Wildberries в Шушарах под Санкт-Петербургом. Огонь удалось потушить только на следующий день. Площадь возгорания составила 70 тысяч квадратных метров. Предполагаемый ущерб от произошедшего оценивается в 10-11 миллиардов рублей.

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