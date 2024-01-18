В офисе Wildberries в Москве завершили проверку
Представители правоохранительных органов завершили проверку московского офиса Wildberries в связи с пожаром на складе в Шушарах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу маркетплейса.
В Wildberries отметили, что правоохранители покинули офис, но работа по установлению причин пожара продолжается.
«Мы оказываем все необходимое содействие», — добавили в маркетплейсе.
Также там указали, что на момент проверки компания продолжала работу в штатном режиме. Также никаких изменений не было в деятельности складов и сортировочных центров.
Напомним, что 13 января загорелся склад Wildberries в Шушарах под Санкт-Петербургом. Огонь удалось потушить только на следующий день. Площадь возгорания составила 70 тысяч квадратных метров. Предполагаемый ущерб от произошедшего оценивается в 10-11 миллиардов рублей.