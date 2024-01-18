Burger King судится с блогером за репутацию бургера

Компанией Burger King был подан иск к автору YouTube-канала «Самый сахар». Причиной послужила его фраза о приготовлении бургеров, передает ТАСС.

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Агентство ссылается на материалы Пресненского суда Москвы.

Блогер ранее опубликовал видео, на котором отметил, что котлета в бургере «Ангус четыре сыра» заливается жидким дымом. По его словам, речь идет об ароматизаторе, который используют для того, чтобы сымитировать приготовление продукта на огне. Видеоролик появился в интернете в конце ноября минувшего года.

Компания подчеркнула, что такое заявление порочит ее деловую репутацию. В исковом заявлении говорится, в присутствии неопределенного круга лиц ответчик распространил заведомо ложные сведения, которые подрывают репутацию организации, «а именно наносит ущерб имиджу бренда».

Компания считает, что блогер должен понести наказание в виде отработки 40 часов в ресторане на должности жарщика мяса. Это позволит ему убедиться в том, что мясо жарится на огне, указала фирма.