ФБР расследует дело о секс-преступлениях экс-главы Abercrombie & Fitch

Ранее сообщалось, что восемь мужчин обвинили Джеффриса и его гражданского партнера Мэттью Смита в принуждении к половому акту на вечеринках, которые пара устраивала в гостиницах и своих домах в Нью-Йорке, Лондоне, Париже и Марракеше в период с 2009 по 2015 год. После выхода новости об этом Abercrombie & Fitch лишила экс-главу пенсии, которая достигала одного миллиона в год.