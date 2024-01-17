Крупнейший экспортер нефти назвал последствия конфликта в Красном море

Конфликт в Красном море приведет к нехватке судов и задержке поставок нефти. Последствия атак хуситов назвал генеральный директор саудовского нефтяного гиганта Saudi Aramco Амин Нассер, его слова приводит Reuters.

По словам представителя крупнейшего экспортера нефти, мировые рынки справятся с последствиями атак в краткосрочной перспективе. Из-за нападений повстанцев на суда в Красном море многие перевозчики были вынуждены перенаправлять грузы вокруг Африки. Если конфликт затянется, с доступностью танкеров для транзита нефти могут возникнуть проблемы, рассказал Нассер в кулуарах Всемирного экономического форума на швейцарском горнолыжном курорте Давос.

«Потребуется больше танкеров, и им придется совершить более длительное путешествие», — предупредил он.

Необходимость огибать Красное море и Суэцкий канал, самый быстрый маршрут из Азии в Европу, через который проходит 12 процентов мировых перевозок, приводит к задержке судов на 10-15 дней. Растущий спрос на сырье одновременно с низкими запасами нефти и выросшими сроками доставок поможет еще больше укрепить рынок, отметил Нассер. Когда спрос на нефть достигнет пика или плато, неизвестно, поскольку потребление ископаемого топлива мигрирует из развитых в развивающиеся страны, которые становятся богаче, добавил он.