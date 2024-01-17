NHK: японские компании полностью прекратили перевозки по Красному морю

Крупнейшие японские судоходные компании полностью прекратили перевозки через Красное море из-за обострения ситуации в регионе. Российская газета
Как отмечается, соответствующее решение приняли NYK Line, Mitsui OSK Lines и Kawasaki Kisen Kaisha. До настоящего времени они ограничивали лишь перевозки судами, связанными с Израилем, однако теперь приостановлены будут перевозки и всеми остальными судами. ТАСС
Ранее японская компания Suzuki объявила, что на неделю приостановит работу своего сборочного предприятия в Венгрии из-за нарушения поставок комплектующих, в том числе двигателей, из Японии в связи с ситуацией в Красном море. Газета.Ru