NHK: японские компании полностью прекратили перевозки по Красному морю

Как отмечается, соответствующее решение приняли NYK Line, Mitsui OSK Lines и Kawasaki Kisen Kaisha. До настоящего времени они ограничивали лишь перевозки судами, связанными с Израилем, однако теперь приостановлены будут перевозки и всеми остальными судами. ТАСС