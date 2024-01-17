Девелоперы нашли замену пустующим площадям торговых центров
Девелоперы и владельцы торговых центров сфокусировались на открытии термальных комплексов. В текущем году их число увеличится в три раза, пишет «Коммерсант» со ссылкой на NF Group.
Данные компании свидетельствуют о том, что в 2021 2023 годах вводили по семь-восемь объектов в год, на 2024 год заявлено открытие 21 проекта (более 150 тыс.м2), на 2025 год — 23 (свыше 200 тыс.м2). Такие объекты становятся более популярными за счет их открытия в торговых центрах, подчеркивают аналитики. На конец прошлого года 18% терм находились именно в них. Уточняется, что значение в 2026 году увеличится до 25%. Эксперты подчеркивают, что термы занимают площади во многих торговых центрах, которые с недавних времен пустуют.
По словам старшего директора CORE.XP Марины Малахатько, из-за снижения потребности граждан в привычном офлайн-шопинге ТЦ начинают позиционировать себя как центры досуга. Она отметила, что термы посещают от 4 тыс. человек в день, пиковый трафик — 12 тыс. человек.
Ранее «Известия» сообщили, что отечественным брендам почти полностью удалось заменить иностранных ретейлеров, которые ушли с рынка РФ.