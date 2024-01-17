Турецкие банки начали массово отказываться от работы с российскими

Турецкие банки начали отказываться от сотрудничества с российскими из опасения санкций. Об этом в среду, 17 января, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники на финансовом рынке и участников внешней торговли.

— Банки разрывают отношения из-за давления со стороны США. Причем не только в Турции, но и, например, в Китае, — пояснил собеседник издания.

При этом есть исключения, среди которых «дочки» зарубежных банков в России. Уточняется, что подобные трудности существуют уже давно, однако в конце 2023 года ситуация значительно обострилась и распространилась почти на все банки Турции, пишет «Коммерсант».

В октябре 2022 года в финансовых организациях Турции наблюдали большое количество россиян, желающих завести карты. Чтобы справиться с потоком, банки начали устанавливать дополнительные требования. Так, Denizbank поставил условие, что получить карту можно только при внесении депозита в размере десяти тысяч лир на месяц.