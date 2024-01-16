Крупные российские компании массово уходят с Кипра

«Кроме того, в последние месяцы двузначное число компаний с огромным объемом бизнеса в своем секторе объявили о том, что скоро навсегда распрощаются с Кипром, и ожидается, что в ближайшем будущем за ними последуют и другие субъекты бизнеса», — сообщает источник.