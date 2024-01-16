В "Почте России" рассказали о влиянии ситуации в Красном море на тарифы

В «Почте России» заявили, что ситуация в Красном море никак не повлияет на их тарифы

Ситуация в Красном море никак не повлияет на тарифы «Почты России», поскольку компания не использует данный морской маршрут в логистике. Об этом сообщили в пресс-службе организации, передает «Прайм».

Ранее в Евросоюзе заявляли, что ситуация в Красном море может привести к росту тарифов на морские грузоперевозки.

Комментируя данное сообщение, в «Почте России» отметили, что не используют морской маршрут через Красное море в логистике, поэтому на их тарифах происходящее там никак не отразится.