«Арктик СПГ 2» начнет первые отгрузки для поставок в Азию

Российский проект «Арктик СПГ 2» может начать первые отгрузки сжиженного природного газа (СПГ) для поставок в Азию уже в конце января. Об этом сообщает ПРАЙМ со ссылкой на Reuters.

Эта информация появилась на фоне заявления вице-премьера России Александра Новака, который утверждает, что первые отгрузки «Арктик СПГ 2» состоятся в первом квартале 2024 года.

«Российский проект "Арктик СПГ 2" планирует загрузить свой первый танкер сжиженным природным газом для поставки в Азию в конце января», — сообщает источник.