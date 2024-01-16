«Арктик СПГ 2» начнет первые отгрузки для поставок в Азию
Российский проект «Арктик СПГ 2» может начать первые отгрузки сжиженного природного газа (СПГ) для поставок в Азию уже в конце января. Об этом сообщает ПРАЙМ со ссылкой на Reuters.
Эта информация появилась на фоне заявления вице-премьера России Александра Новака, который утверждает, что первые отгрузки «Арктик СПГ 2» состоятся в первом квартале 2024 года.
«Российский проект "Арктик СПГ 2" планирует загрузить свой первый танкер сжиженным природным газом для поставки в Азию в конце января», — сообщает источник.
Напомним, что «Арктик СПГ 2» является дочерним проектом «Новатэка» и реализует одноименный проект производству и поставкам сжиженного природного газа. В конце 2023 года против компании были введены санкции, после чего зарубежные инвесторы приостановили участие в проекте.