У Wildberries появилась функция отмены заказа

Маркетплейс Wildberries ввел функцию отмены заказа в первый час после его оформления или до момента начала сборки. Об этом «РИА Новости» рассказали в компании.

В Wildberries отметили, что функция стала доступна в приложении 15 января. Использовать ее пользователи смогут с помощью соответствующей кнопки, которая появится в разделе «Доставки» после оформления заказа.

«На первом этапе опция стала доступна для тех, кто покупает товары по постоплате. В будущем возможность отмены заказа по кнопке станет доступна для всех клиентов», — добавили в компании.

Указывается, что пользователи смогут отменить заказ в первый час после его оформления или пока продавец не начнет сборку — зависит от того, что наступит раньше. Изначально эта опция будет доступна только для продавцов, хранящих товары на собственных складах.