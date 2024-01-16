Wildberries компенсирует убытки клиентам после пожара в Петербурге

Онлайн-ретейлер Wildberries сообщил, что из-за пожара на складе в Шушарах пришлось отменить часть заказов покупателей. Об этом говорится в сообщении в официальном Telegram-канале компании.

По данным компании, 53% клиентов получат возврат денег за отмененные заказы. Еще для 47% покупателей товары, пострадавшие при пожаре, заменили на аналогичные с других складов. 11% таких заказов уже доставлены или готовы к выдаче в пунктах самовывоза.

Чтобы минимизировать задержки с доставкой, маркетплейс перенаправляет поставки продавцов на другие склады и в сортировочные центры. С витрины маркетплейса были скрыты товары, поврежденные на складе в Шушарах.