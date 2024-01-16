Банки Китая ужесточили ограничения в отношении России

Некоторые государственные банки КНР приняли решение об ужесточении ограничений в отношении финансирования клиентов из России. Это связано с предупреждением со стороны США о введении вторичных рестрикций против организаций, оказывающих поддержку РФ, пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Агентство уточняет, что проверку своего российского бизнеса заказали уже два банка. Акцент был сделан на трансграничных сделках, говорится в публикации.

Источники отмечают, что банки из Китая намерены разорвать связи с клиентами из санкционного перечня. Кроме того, будет прекращено предоставление каких-либо финансовых услуг российскому военному сектору.

Китайскими кредиторами усиливается комплексная проверка клиентов, уточняется в публикации. В частности, ими проверяется факт регистрации уполномоченных бенефициаров и конечных бенефициаров на территории РФ. Кроме того, проверки касаются нероссийских клиентов, которые ведут деятельность в России или поставляют критически важные товары через третьи страны.