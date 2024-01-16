В Подмосковье начнут розлив мексиканской текилы

Правительство Мексики выдало Luding Group разрешение на розлив текилы в Подмосковье. Об этом сообщает «Коммерсант».

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Напомним, что данная компания – крупный российский импортер и дистрибьютор алкогольной продукции. Ожидается, что выпуском текилы займутся на Коломенском винно-коньячном заводе (КВКЗ).

Изготавливать продукцию будут под брендами Don Chiku и La Pavesa. Речь идет о разных ценовых сегментах. Cooperativa Tequilera La Magdalena назначена поставщиком сырья (дистиллята), сообщает издание. Компания осуществляет выпуск текилы под брендами Azteca и El Caudillo.

Информации об общих инвестициях в проект и примерных объемах производства пока нет.

Вопрос о запуске производства мексиканской текилы на территории России начали поднимать минувшей осенью.