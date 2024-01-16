Совет директоров Fix Price одобрил промежуточные дивиденды

"Совет директоров одобрил выплату промежуточных дивидендов за 2023 и 2024 годы в совокупном размере 8,4 млрд рублей или 9,84 рубля на ГДР/акцию (общая сумма с учетом применимых налогов и сборов)", - сообщает ретейлер.