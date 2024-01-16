Российские работодатели стали чаще искать сотрудников на неполный день

Работодатели в России стали чаще искать сотрудников на неполный день. Как сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на данные сервиса «Зарплата.ру», число вакансий с частичной занятостью за год выросло на 63%.

Чаще всего подобные сотрудники требуются в сфере услуг, ритейла, логистики, складского хозяйства и общественного питания. Наибольший спрос касается курьеров, водителей, упаковщиков, продавцов-консультантов, кассиров, менеджеров по продажам и по работе с клиентами, операторов колл-центра, пекарей, кондитеров, поваров.

Вместе с тем аналитики отмечают, что в список наиболее популярных специалистов с частичной занятостью попали и высококвалифицированные работники. Однако если ритейл давно практикует наем временных сотрудников, то работодатели, которым требуются офисные работники и кадры в сферу услуг, прибегают к этой мере вынужденно.