Китайские компании показали худшее начало года за пять лет

В начале 2024 года китайский фондовый рынок столкнулся с очередным негативным достижением. Иностранные инвесторы на фоне сомнений в перспективах национальной экономики продали акций на 7,9 миллиарда юаней (1,1 миллиарда долларов), что стало худшим результатом за последние пять лет, сообщает Bloomberg.

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В начале третьей недели года ценные бумаги компаний КНР торгуются почти на минимуме за последние пять лет, а январь может стать шестым подряд месяцем, в котором фиксируется отток капитала из страны. Подобный результат достигнут на фоне минимально низких за всю историю покупок акций в материковом Китае в минувшем году.

Причиной пессимистических настроений на рынке остается вялое восстановление китайской экономики, сохранение дефляционного давления и сомнительность политических мер, предложенных для исправления ситуации. Инвесторы не видят потенциала для роста китайский акций, а также пытаются успеть избавиться от бумаг, пока компании проводят обратный выкуп.

Последнее обстоятельство, как утверждают аналитики, связано с тем, что Пекин в целях создания более приличной картины требует от компаний тратить средства на поддержание своей стоимости, что не может продолжаться длительное время. Вместе с тем даже позитивные данные по экономической активности выглядят таковыми только по сравнению с 2022 годом, когда в стране действовали массовые локдауны. А если сравнивать с показателями до пандемии COVID-19, то оценки ослабли.