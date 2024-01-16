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Китайские компании показали худшее начало года за пять лет

В начале 2024 года китайский фондовый рынок столкнулся с очередным негативным достижением. Иностранные инвесторы на фоне сомнений в перспективах национальной экономики продали акций на 7,9 миллиарда юаней (1,1 миллиарда долларов), что стало худшим результатом за последние пять лет, сообщает Bloomberg.

Китайские компании показали худшее начало года за пять лет
© Lenta.ru

В начале третьей недели года ценные бумаги компаний КНР торгуются почти на минимуме за последние пять лет, а январь может стать шестым подряд месяцем, в котором фиксируется отток капитала из страны. Подобный результат достигнут на фоне минимально низких за всю историю покупок акций в материковом Китае в минувшем году.

Причиной пессимистических настроений на рынке остается вялое восстановление китайской экономики, сохранение дефляционного давления и сомнительность политических мер, предложенных для исправления ситуации. Инвесторы не видят потенциала для роста китайский акций, а также пытаются успеть избавиться от бумаг, пока компании проводят обратный выкуп.

Последнее обстоятельство, как утверждают аналитики, связано с тем, что Пекин в целях создания более приличной картины требует от компаний тратить средства на поддержание своей стоимости, что не может продолжаться длительное время. Вместе с тем даже позитивные данные по экономической активности выглядят таковыми только по сравнению с 2022 годом, когда в стране действовали массовые локдауны. А если сравнивать с показателями до пандемии COVID-19, то оценки ослабли.

Ранее сообщалось, что в 2023 году внешняя торговля Китая сократилась на пять процентов по сравнению с 2022-м. Импорт упал на 5,5 процента, а экспорт — на 4,6 процента. По итогам минувшего года индекс CSI 300 (крупнейшие китайские компании) потерял 11,38 процента стоимости, а индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng — 13,82 процента.

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