В Госдуме захотели запретить поставки пива из ряда стран

В Госдуме выступили за включение определенного пива и пивных напитков в перечень запрещенных к импорту товаров. Речь идет о продукции, изготовленной в недружественных государствах, передают «Известия».

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Инициативу озвучил глава комитета ГД по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко. Парламентарий обратился с ней к премьер-министру Михаилу Мишустину.

Среди государств, которые могут попасть в такой список — Германия, Литва и Латвия. В прошлом году объем импорта пива в Россию из ФРГ в денежном выражении достиг 96 млн долларов, говорится в публикации. В ней же отмечается, что Литва продемонстрировала объем в 36,5 млн, а Латвия — в 34,4 млн. Специалисты зафиксировали четырехкратное увеличение объема экспорта у последней страны.

В Госдуме посчитали, что давать государствам, которые выступают с критикой в адрес РФ, возможность зарабатывать деньги в России не следует. Собеседник выразил уверенность в том, что ниши, которые освободятся после ухода зарубежных брендов, займут компании из дружественных стран.