Производителей искусственных елок в России обяжут отвечать за их переработку

"Правительством РФ искусственные ели внесены в список товаров, подпадающих под РОП. Ели относятся к группе "Изделия пластмассовые прочие", по которым норматив утилизации в 2024 году составит 0%, далее он будет ежегодно повышаться на 10% и достигнет 100% к 2034 году. Ставка экологического сбора на искусственные ели сейчас составляет 3 844 рубля за тонну. Таким образом, в 2024 году реформа РОП не окажет влияния на цены на искусственные ели, в 2025 году при текущих параметрах цены за счет РОП вырастут не более чем на 0,06%, что, по сути, будет практически незаметно для потребителей", - заявил глава РЭО Денис Буцаев, чьи слова приводятся в сообщении.