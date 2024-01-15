РБК: S7 сократит присутствие в Москве для развития в Сибири
Авиакомпания S7 решила частично сократить численность сотрудников в Москве и перераспределить лётные экипажи для развития в Сибири.
Об этом говорится в материале РБК.
Сообщается, что некоторым сотрудникам предложили перейти на работу в иркутский и новосибирский хабы, где авиакомпания собирается усилить присутствие.
«Пилоты могут пройти переобучение на другой тип ВС, в частности на Embraer 170, и также продолжить работу в компании», — отмечает издание.
Также некоторые лётчики и бортпроводники перейдут на работу в другие авиакомпании, в том числе международные.
Ранее сообщалось, что S7 завершила страховое урегулирование по целому ряду самолётов с группой иностранных лизингодателей.