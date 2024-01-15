S7 сократит присутствие в Москве

Авиакомпания S7 решила частично сократить численность сотрудников в Москве и перераспределить лётные экипажи для развития в Сибири.

Об этом говорится в материале РБК.

Сообщается, что некоторым сотрудникам предложили перейти на работу в иркутский и новосибирский хабы, где авиакомпания собирается усилить присутствие.

«Пилоты могут пройти переобучение на другой тип ВС, в частности на Embraer 170, и также продолжить работу в компании», — отмечает издание.

Также некоторые лётчики и бортпроводники перейдут на работу в другие авиакомпании, в том числе международные.