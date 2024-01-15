$87.68-0.4696.07-0.68
Почта

Головная структура «Тинькофф банка» сменит кипрскую юрисдикцию на российскую

Акционеры TCS Group, которая является головной структурой "Тинькофф банка", одобрили редомициляцию группы компаний с Кипра в российский специальный административный район. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление организации.

Головная структура «Тинькофф банка» сменит кипрскую юрисдикцию на российскую
© РИА Новости

Редомициляция представляет собой перенос или регистрацию компании в другой юрисдикции. При этом данный процесс не предполагает изменения ее структуры, а также не затрагивает активы и обязательства компании.

"Утвердить, что компания приступает к отмене регистрации в Республике Кипр и начинает регистрацию в качестве компании в Российской Федерации", — говорится в заявлении.

По информации агентства, решение было принято в ходе внеочередного заседания акционеров TCS Group.

9 января финансово-технический стартап Salmon, основанный бывшими топ-менеджерами "Тинькофф", приобрел филиппинский банк Bank St Rosa. Как рассказал один из создателей проекта и экс-соруководитель "Тинькофф" Павел Федоров, Центральный банк Филиппин разрешил заключить соответствующую сделку.

Ожидается, что процесс будет завершен в течение нескольких недель. По итогам сделки стратап должен стать владельцем 59,7% кредитной организации.

Компании
Павел Федоров
Тинькофф банк
Главное о финансах
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости