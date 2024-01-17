Суд оштрафовал Amazon на ₽200 млн за отсутствие филиала в России

Amazon оштрафован на 200 млн рублей за отсутствие филиала в России
Суд в Москве принял решение назначить американкой компании Amazon оборотный штраф в размере более 200 млн рублей за отсутствие представительства в России. Об этом пишет ТАСС.
Решение было принято судьей мирового судебного участка №422 Александрой Михалевой.
Согласно материалам дела, причиной привлечения компании к административной ответственности стало то, что она работала в России без открытия филиала или представительства.
«Суд постановил признать виновной компанию Amazon Web Services, Inc. по ч. 2 ст. 13.49 КоАП РФ (осуществление иностранным юрлицом деятельности в интернете на территории РФ без размещения электронной формы для направления обращений российских граждан и организаций, либо без создания филиала, открытия представительства, учреждения российского юрлица)», - говорится в оглашенном судьей решении.
Компании был назначен штраф в размере 200 469 997 рублей.
При этом представитель компании на заседании не присутствовал, но уведомления были направлены, пишет «Пятый канал».
Ранее стало известно, что сервису видеосвязи Zoom грозит оборотный штраф до 1/10 дохода из-за осуществления деятельности без представительства на территории России.