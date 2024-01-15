В Wildberries рассказали, был ли застрахован товар на сгоревшем складе

Товар, хранившийся на сгоревшем складе онлайн-ретейлера Wildberries в Шушарах, был застрахован на время хранения и транспортировки, сообщили в пресс-службе компании ТАСС. Там отметили, что в целом вопрос страхования не влияет на обязательства Wildberries перед партнерами.

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У Wildberries заключен договор страхования товара в Шушарах на период его хранения и перевозки. Продавцы, чьи товары пострадали после пожара, уже сегодня начнут получать компенсации, — сказали в пресс-службе.

Иные вопросы страхования имущества там не прокомментировали, сославшись на действующие договорные отношения.

Эксперт страхового рынка заявил до этого в интервью «Интерфаксу», что риски сгоревшего склада онлайн-ретейлера могли быть не застрахованы. По его словам, основным имущественным страховщиком компании считается «Ингосстрах», однако «это не означает, что клиент в этой компании страхует риски всех своих складов». В пресс-службе страховой компании, в свою очередь, агентству заявили, что «Ингосстрах» «не страховал склад и ТМЦ Wildberries в поселке Шушары Ленинградской области».

Ранее в Wildberries опровергли сообщения о якобы несработавшей пожарной сигнализации на складе в Шушарах. В пресс-службе ретейлера указали, что благодаря оповещению были эвакуированы свыше тысячи работников.