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"Газпром" вновь обновил рекорд суточных поставок газа по системе газоснабжения

"Газпром" 13 января второй день подряд устанавливает новый абсолютный исторический рекорд суточных поставок по Единой системе газоснабжения России. Об этом говорится в сообщении холдинга.

"Газпром" обновил суточный рекорд поставок газа в России
© РИА Новости

"13 января обновлен достигнутый днем ранее абсолютный исторический рекорд суточных поставок газа по Единой системе газоснабжения России. Российским потребителям поставлено 1 814,7 млн куб. м газа. Предыдущий максимум был зафиксирован 12 января и составил 1 788,3 млн куб. м газа", - сказано в сообщении.

До этого рекордный показатель держался почти десять лет (30 января 2014 года было поставлено 1 786,8 млн куб. м газа), отметили в компании.

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"Газпром" объясняет рост потребления газа усилившимися холодами. Так, средняя температура воздуха в зоне действия Единой системы газоснабжения 13 января опустилась до минус 19,8 градусов Цельсия.

"Поставки по газотранспортной системе "Газпрома" в ходе очередного морозного пика этой зимы осуществляются надежно, в том числе благодаря работе подземных хранилищ газа", - подчеркнули в компании.

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