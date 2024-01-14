Ozon выразил поддержку Wildberries после пожара в Шушарах

Компания Ozon опубликовала заявление со словами поддержки в адрес коллег из Wildberries. Накануне «ягодный» маркетплейс понес значительные убытки из-за масштабного пожара на распределительном складе в пригороде Петербурга — Шушарах.

В обращении говорится, что Ozon хочет поддержать коллег по рынку — компанию Wildberries, а также всех сотрудников, продавцов и партнеров маркетплейса, которых затронуло бедствие.

«Мы тоже прошли через это и понимаем, как это непросто. Держитесь, друзья, мы с вами», — написали представители Ozon в официальном канале.

В результате пожара на складе Wildberries сгорели товары на несколько миллиардов рублей.

Жертв не было, пострадала 22-летняя сотрудница, угрозы ее жизни нет.