Amazon уволила курьера, который пожаловался на тяжелые товары

Корпорация Amazon уволила курьера, после того как мужчина пожаловался в TikTok на тяжелые товары, которые он развозит. Об этом сообщает издание Dexerto.

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Мужчину зовут Кендалл. В своем аккаунте в TikTok он часто публиковал видео о своей работе. В одном из клипов Кендалл сказал, что устал носить тяжелые товары, и попросил людей пореже их заказывать. Вскоре после этого курьер опубликовал еще одно видео, в котором рассказал, что лишился работы за свою жалобу.

«Около четырех недель назад я опубликовал видео, в котором попросил людей прекратить покупать тяжелые товары на Amazon, потому что я устал поднимать тяжелые предметы», – сказало он.

Кендалл проработал в Amazon семь лет.

По словам блогера, многие нашли его видео о тяжелых посылках забавным, однако некоторые люди им оскорбились. Особенно сильно жалоба Кенделла задела пожилых и людей с ограниченными возможностями.