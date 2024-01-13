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"Газпром" обновил исторический рекорд суточных поставок по системе газоснабжения РФ

"Газпром" 12 января установил новый абсолютный исторический рекорд суточных поставок по Единой системе газоснабжения России, побив максимум почти десятилетней давности. Об этом говорится в сообщении холдинга.

"Газпром" установил рекорд суточных поставок по системе газоснабжения РФ
© РИА Новости

"12 января российским потребителям поставлено 1 788,3 млн куб. м газа - это новый абсолютный исторический рекорд суточных поставок по Единой системе газоснабжения России. Предыдущий абсолютный максимум был зафиксирован почти десять лет назад: 30 января 2014 года было поставлено 1 786,8 млн куб. м газа", - сказано в сообщении.

"Газпром" объяснил рост потребления газа морозной погодой, установившейся на территории России. Так, средняя температура воздуха в зоне действия Единой системы газоснабжения 12 января опустилась до минус 14 градусов Цельсия.

"Поставки по газотранспортной системе "Газпрома" осуществляются надежно, в том числе благодаря подземным хранилищам газа", - подчеркнули в компании.

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