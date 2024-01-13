"Газпром" установил рекорд суточных поставок по системе газоснабжения РФ

"12 января российским потребителям поставлено 1 788,3 млн куб. м газа - это новый абсолютный исторический рекорд суточных поставок по Единой системе газоснабжения России. Предыдущий абсолютный максимум был зафиксирован почти десять лет назад: 30 января 2014 года было поставлено 1 786,8 млн куб. м газа", - сказано в сообщении.