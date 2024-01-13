Microsoft стала самой дорогой публичной компанией в мире

Американская технологическая корпорация Microsoft вышла на первое место в мире среди публичных компаний по стоимости, опередив своего конкурента в лице Apple. Капитализация Microsoft достигла $2,89 трлн против $2,87 трлн у Apple, сообщает издание Bloomberg.

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В минувшую пятницу, 12 января, акции создателя операционной системы Windows выросли на 1% до $388,47 за штуку, в то время как ценные бумаги производителя iPhone подорожали на 0,2%. Microsoft обогнала Apple по стоимости впервые с ноября 2021 года.

По словам опрошенных экспертов, финансовые успехи Microsoft обусловлены гораздо более четкой дорожной картой в отношении технологий искусственного интеллекта (ИИ).