Дефицит кадров в торговле РФ может составить полмиллиона человек

Дефицит кадров в 300 000 – 500 000 человек и «рынок дорогого труда» возникнут к 2030 году в российской торговой отрасли. Уже сейчас в ритейле и общепите доля свободных вакансий близка к 25%, а в общепите — к 30%, сообщает Shopper’s.

Практически все компании жалуются на острую нехватку массового персонала. Требуются продавцы-консультанты, кассиры, сборщики заказов, курьеры, повара, водители, кладовщики.

«Работать некому, иногда и официанты вынуждены мыть полы, у текущего персонала перегрузка», — рассказал председатель совета Федерации рестораторов и отельеров Сергей Миронов

Аналитики считают, что кадровый кризис вызван маленькими зарплатами, демографической ямой, пандемией, мобилизацией и оттоком мигрантов.

Так, заработки в магазинах, кафе и ресторанах стали неконкурентными. Средняя зарплата персонала — 35 000 — 40 000 рублей. После падения рубля невыгодно работать и мигрантам.

Торговые сети и рестораны стараются их вернуть. «Якитория» запустила в Киргизии рекламную кампанию на телевидении. «Магнит» договаривается о привлечении рабочей силы с правительством Узбекистана.