"Газпром" 12 января установил новый рекорд суточных поставок газа в Китай

Уточняется, что поставки по «Силе Сибири» идут в рамках двустороннего долгосрочного договора купли-продажи газа между «Газпромом» и CNPC.

В декабре китайский посол в Москве Чжан Ханьхуэй сообщил, что Россия и Китай в настоящее время обсуждают технические и коммерческие вопросы по проекту газопровода «Сила Сибири — 2».