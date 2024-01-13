Американский банк сократит десятки тысяч сотрудников

Американская финансовая корпорация Citigroup планирует сократить 20 тысяч сотрудников в течение следующих двух лет. Об этом сообщило финансовый директор корпорации Марк Мейсон, передает агентство Reuters.

© Brendan McDermid / Reuters

Уточняется, что увольнения пройдут в рамках масштабной реструктуризации, о которой было объявлено в сентябре 2023 года. Ожидается, что она позволит корпорации снизить издержки на 2—2,5 миллиарда долларов.