Российский суд удовлетворил иск «Газпрома» к «Нафтогазу Украины»

Суд постановил взыскать с "Нафтогаза" в пользу "Газпрома" $150 млн при неисполнении запрета продолжения разбирательства. ТАСС

Судиться российская компания решила на фоне инициированного в сентябре 2022 года «Нафтогазом» разбирательства против «Газпрома» с требованием оплатить по правилу «качай или плати» транспортировку природного газа по территории Украины, выдвинутым на фоне объявленного форс-мажора. Lenta.ru