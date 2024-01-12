Акции нефтяных компаний РФ подорожали после ударов США в Йемене

Акции российских нефтяных компаний отреагировали умеренным ростом на удары США и Великобритании по йеменским хуситам и последовавший за этим скачок цен на нефть, пишет РБК.

По состоянию на 10:28 МСК акции ЛУКОЙЛа выросли на 0,32%, до 6995,5 руб., а «Роснефти» — на 0,9%, до 584,9 руб. Обыкновенные акции «Татнефти» прибавили 0,75%, до 694,3 руб. В целом бумаги нефтяников показывают динамику лучше широкого рынка — индекс Мосбиржи находится в красной зоне.

Ночью США и Великобритания при поддержке некоторых других стран нанесли удары по базам хуситов в столице Йемена Сане и вблизи других городов. Удары наносились истребителями и ракетами «Томагавк». США и Великобритания назвали свои действия оборонительными в связи с многочисленными атаками со стороны хуситов на торговые суда разных стран в Красном море. Хуситы, в свою очередь, пообещали атаковать военные базы США и Великобритании, если те усилят атаки.