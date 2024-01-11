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Из Google Play пропало приложение Экспобанка

Мобильное приложение российского Экспобанка убрали из магазина Google Play. Об этом пишет ТАСС. При этом приложение российского банка все еще доступно в магазине App Store.

Приложение Экспобанка пропало из Google Play
© ТАСС

США в декабре 2023 года внесли Экспобанк в санкционный список. После этого кредитное учреждение рекомендовало пользователям обновить мобильное приложение.

Ранее из Google Play удалили мобильные приложения банков «Почта банк» и «Русский стандарт». Из App Store пропали мобильные приложения РЖД, каршеринга «Ситидрайв» и сервиса доставки «СберМаркет», напоминает «Радиоточка НСН».

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