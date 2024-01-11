Приложение Экспобанка пропало из Google Play

Мобильное приложение российского Экспобанка убрали из магазина Google Play. Об этом пишет ТАСС. При этом приложение российского банка все еще доступно в магазине App Store.

США в декабре 2023 года внесли Экспобанк в санкционный список. После этого кредитное учреждение рекомендовало пользователям обновить мобильное приложение.