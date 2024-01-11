Amazon решила уволить сотни сотрудников

Amazon решила уволить несколько сотен сотрудников сервисов Prime Video и MGM Studios. О новом раунде сокращений после роспуска 27 тысяч работников в 2023 году сообщает Reuters.

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«Мы определили возможности для сокращения или прекращения инвестиций в определенных областях, одновременно сосредотачиваясь на инициативах в области контента и продуктов, которые приносят наибольший эффект», — объяснил решение старший вице-президент Prime Video и Amazon MGM Studios Майк Хопкинс.

Первыми под сокращение попадут сотрудники в США, после о грядущих увольнениях сообщат персоналу, занятому в других странах.

Ранее о решении сократить порядка трети персонала (35 процентов) сообщил принадлежащий Amazon стриминговый сервис Twitch. Площадка уволит 600 человек из-за опасений по поводу рентабельности — бизнес остается убыточным спустя девять лет после приобретения компанией Джеффа Безоса. Очередной раунд сокращений происходит после того, как в течение нескольких месяцев компанию покинули несколько топ-менеджеров.