Разработан план по замороженным активам ВТБ в Британии

Банк VTB Capital, активы которого были заморожены из-за западных санкций, намерен отдать долги, в том числе и материнскому банку, через траст (это передача имущества в распоряжение доверительного собственника, при этом доходы получают выгодоприобретатели — прим. URA.RU). Как сообщает РБК, VTB Capital уже разработал схему расчетов на 15 лет.

«Внешние управляющие британского VTB Capital разработали схему расчетов с кредиторами инвестбанка, в том числе с материнским ВТБ. Но из-за санкций средства, причитающиеся российской группе, могут осесть в специальном трасте», — передает РБК.

Юрист Forward Legal Олесь Груздев рассказал, что траст может быть открыт на срок до 15 лет.

По его словам, вариант положить деньги на специальный счет выгоден кредиторам, которые смогут воспользоваться инвестициями после снятия санкций в будущем. Выгодоприобретатели, которые сейчас не находятся под ограничениями, могут получить часть активов в счет погашения долга.