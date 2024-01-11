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На российский рынок в 2024 году может выйти до 20 зарубежных брендов

Руководитель направления новых брендов в Союзе торговых центров Наталия Кермедчиева рассказала, что на российский рынок в 2024 году может выйти до 20 зарубежных брендов.

На рынок РФ в 2024 году может выйти до 20 зарубежных брендов
© РИА Новости

«У нас есть большое количество запросов от турецких фешен-брендов», — цитирует Кермедчиеву РИА Новости.

По её словам, они готовы инвестировать в российский рынок, но им нужно время, чтобы освоиться в новых условиях.

Кроме того, Кермедчиева отметила, что в выходе на российский рынок также заинтересованы бренды из Китая, Кореи и Таиланда.

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