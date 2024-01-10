"Магнит" отметил стабилизацию цен на яйца в России

Российский ретейлер "Магнит" отмечает стабилизацию цен на яйца в России, сообщили ТАСС в пресс-службе "Магнита".

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"Мы видим позитивное изменение тренда: в конце декабря большая часть птицефабрик остановили рост отпускных цен, а некоторые из них начали корректировать свои предложения, предлагая товар по более низкой цене, чем в ноябре - первой половине декабря прошлого года. В ряде регионов уже наблюдается снижение цен на яйцо, что позволяет говорить о начавшейся стабилизации ценовой ситуации", - сказали в "Магните".

В компании ожидают, что в ближайшее время этот тренд распространится по всей географии присутствия сети.

О ситуации с ценами

По данным Росстата, в ноябре 2023 года яйца подорожали на 15,07% относительно октября, а с начала года стоимость куриных яиц увеличилась на 36,54%. Ситуация уже привлекла внимание различных ведомств. Например, Федеральная антимонопольная служба в середине ноября сообщила, что направила запросы производителям яиц о формировании цен.

Принимаются и другие меры. В середине декабря Минсельхоз РФ сообщил, что в течение двух-трех недель ожидаются поставки яиц из Турции. 24 декабря Азербайджан поставил в РФ третью партию яиц в количестве 306 тыс. штук. Первая поставка азербайджанских яиц в количестве 36 тонн (612 тыс. штук) состоялась 19 декабря. Вторая поставка была 21 декабря в количестве 18 тонн (306 тыс. штук).